Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 21 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atama ile yeni rektörüne kavuştu. Prof. Dr. Ahmet Şengönül, üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde görev yaparken rektörlük görevine getirildi. Ekonomi alanında derin bilgi birikimi ve akademik tecrübesiyle üniversitenin gelişimine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü öğretim üyesidir. 1990'ların başından itibaren akademik kariyerine yön veren Şengönül, çeşitli araştırma projelerinde ve akademik çalışmalarda aktif rol oynamıştır.

Eğitim bilgileri

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni rektörü Eyüp Debik kimdir? Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü (1986-1991) Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, ekonomi alanında akademik kariyerine yönelmiştir.

Yüksek Lisans: University of Connecticut, College of Liberal Arts and Sciences, İktisat (1995-1997) Yüksek lisans sürecinde, iktisat teorileri ve uygulamaları üzerine yoğunlaşmıştır.

Doktora: George Mason University, College of Liberal Arts and Sciences, İktisat (1997-2003) Doktora tezi, “Monetary Policy, Bank Lending and Risk Management: the Turkish Case” olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, Türkiye'nin para politikaları ve bankacılık sisteminin risk yönetimi üzerine derinlemesine bir analiz sunmaktadır.



Araştırma alanları

Prof. Dr. Şengönül, sosyal ve beşeri bilimler ile iktisat politikası alanlarında uzmanlaşmıştır. Araştırma alanları arasında şunlar bulunmaktadır:

Sosyal Bilimler (WoS Araştırma Alanları)

Ekonomi ve İş (Avesis Araştırma Alanları)

Yayınlarında "Sengonul Ahmet" ve "Thorbecke Willem" isimleriyle tanınan birçok çalışmaya imza atmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan makaleleri, iktisat politikaları ve uygulamaları üzerine önemli katkılar sağlamaktadır.

Akademik ve idari deneyimler

Prof. Dr. Şengönül, akademik kariyeri boyunca birçok önemli görevi üstlenmiştir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliğinin yanı sıra, çeşitli akademik komisyonlarda görev alarak üniversitenin gelişimine katkıda bulunmuştur.