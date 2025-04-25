Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü Süper Lig'de karşılaşıyor. Mücadele saat 16:00'da Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Sivasspor Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı izlemek isteyenler, yayıncı kanal bilgileri ve frekans detaylarını araştırıyor.
Bein Sports 1 canlı yayın bilgileri
Yayıncı Kanal: Bein Sports 1
Sivasspor – Antalyaspor mücadelesi, Bein Sports 1 ekranlarından şifreli olarak izlenebilecek.
Yayın Platformları:
-
Digiturk: 77. kanal
-
Kablo TV: 232. kanal
-
Türksat Uydusu ve internet üzerinden: Bein Connect uygulaması ile erişim sağlanabilir.
Sivasspor - Antalyaspor maçı detayları
Maç Günü
Karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç Saati
Mücadele, Türkiye saati ile 16:00’da başlayacak.
Stadyum
Maç, Sivas’ta bulunan Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.