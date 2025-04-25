Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü Süper Lig'de karşılaşıyor. Mücadele saat 16:00'da Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Sivasspor Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, yayıncı kanal bilgileri ve frekans detaylarını araştırıyor.

Bein Sports 1 canlı yayın bilgileri

Yayıncı Kanal: Bein Sports 1

Sivasspor – Antalyaspor mücadelesi, Bein Sports 1 ekranlarından şifreli olarak izlenebilecek.

Yayın Platformları:

Sivasspor - Antalyaspor maçı detayları

Maç Günü

Karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç Saati

Mücadele, Türkiye saati ile 16:00’da başlayacak.

Stadyum

Maç, Sivas’ta bulunan Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ