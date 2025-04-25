ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemine başlamasıyla birlikte altın piyasasında dalgalanmalar yaşanırken, uzmanlardan altın yatırımı yapanlara kritik uyarılar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemine başlaması, küresel piyasalarda yeni bir dönemin kapısını araladı. Özellikle altın piyasası, Trump'ın sürpriz kararları ve vergi politikaları nedeniyle büyük bir dalgalanma yaşadı. Belirsizlik ortamı, uluslararası yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltirken, bu durum altının ons fiyatında sert yükselişlere neden oldu. İç piyasada ise hem dolar kurundaki artış hem de siyasi gelişmeler altının gram fiyatını yukarı çekti. Son dönemde kısa süreli durgunluklar yaşansa da altın, rekor seviyelere ulaşarak yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Altın almak için kredi çekiliyor

Piyasada yaşanan bu hareketlilik, bazı yatırımcıların alternatif yollarla altın alma arayışına girmesine neden oldu. Özellikle kredi kartı, ihtiyaç kredisi veya nakit avans gibi yöntemlerle altın alanların sayısındaki artış dikkat çekti. TGRT Haber'de Yaprak Hırka Yıldız, bazı bankaların altın alımına yönelik kredi taleplerine karşı SMS yoluyla uyarı mesajları gönderdiğini belirtti. Bu gelişme, finans çevrelerinde ciddi bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Finans analisti İslam Memiş: "Krediyle altın almak felakettir"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, krediyle altın alımını kesin bir dille eleştirdi. "Ne kadar uyarırsak uyaralım, kredi çekerek yatırım yapan topluma fayda sağlayamıyoruz. Bu zihniyet çok yanlış," diyerek vatandaşları uyardı. Memiş açıklamasında, tasarruf alışkanlıklarının değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Önce harcayıp sonra tasarruf etme anlayışı yanlıştır. Önce birikim yapılmalı, kalan parayla harcama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Kolay para hayali büyük risk taşır"

Finansal okuryazarlığın önemine değinen İslam Memiş, yatırım yaparken duygusal değil mantıklı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. "Kolay para kazanma hayali, insanların en büyük tuzağıdır. Bu piyasalar büyük risk içerir. Kaldıraçlı işlemler ve borçla yatırım, sizi finansal felakete sürükler" diyerek sözlerini sürdürdü.

Uzmanlardan altın yatırımı için 5 kritik uyarı

Krediyle altın almayın, borçla yatırım büyük risk taşır. Önce tasarruf edin, sonra yatırım yapın. Piyasa bilgisi edinmeden işlem yapmayın. "Garantili kazanç" vaatlerine kesinlikle inanmayın. Duygusal değil, akılcı kararlarla yatırım yapın.