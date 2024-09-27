Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir'e 2-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, basın toplantısında kadro sıkıntıları ve sakatlıklar nedeniyle zorlandıklarını ifade etti. Uygun, şehitlerimize başsağlığı dilerken, futbolcuların mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

Eksik kadro mağlubiyeti getirdi

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Sivasspor’un Teknik Direktörü Bülent Uygun, maç sonrasında yaptığı açıklamada, takımdaki eksiklerin mağlubiyetin en büyük nedeni olduğunu vurguladı. "Bugün bir maç kaybettik ama eksiklerimiz çok fazlaydı. Bu eksiklerle belki de maçı kazanabilirdik," diyen Uygun, takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Şehitlerimize başsağlığı

Maç sonrası konuşmasında, geçtiğimiz günlerde şehit olan Şeyda Yılmaz'a değinen Bülent Uygun, şehitlerimizin acısının maç sonucundan çok daha önemli olduğunu dile getirdi. "Şehidimizin kaybı hepimizi derinden yaraladı. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin," diyerek duygularını paylaştı.

"Futbolcularımız tam profesyonel değil"

Bülent Uygun, basın toplantısında kadronun dar olduğunu ve bu durumun sezon başından beri süregelen bir problem olduğunu açıkladı. Özellikle futbolcuların profesyonellik açısından yetersiz olduğunu belirten Uygun, sakatlıkların da bu durumdan kaynaklandığını söyledi. "Futbolcular sakatlıktan sonra eksiklerini tamamlamıyor. Bu da uzun süreli sakatlıklara neden oluyor," diyen Uygun, kadrodaki sakatlık problemlerini değerlendirdi.

“Takdir haklarını rakipten yana kullandı”

Maçın hakemiyle ilgili olarak Uygun, hakemin iyi niyetli olduğunu ancak takdir haklarını sürekli Başakşehir'den yana kullandığını belirtti. "Hakemimizin niyetinin iyi olduğuna inanıyorum. Fakat bugün tüm kritik kararlar rakip takım lehine oldu," diyen Uygun, hakemlerle ilgili daha fazla yorum yapmamayı tercih ettiğini ifade etti.

Maç sonrası yaptığı değerlendirmede Başakşehir’i tebrik eden Uygun, Başakşehir’in Avrupa Kupası'ndaki mücadelesine de başarılar diledi. Başakşehir’in kaliteli bir ekip olduğunu ve iyi bir mücadele sergilediklerini belirten Uygun, takımının mücadelesiyle gurur duyduğunu sözlerine ekledi.