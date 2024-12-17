Bunlar da ilginizi çekebilir

Sivasspor, Ankara Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasını yarın saat 13.00'te Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, maçı kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Bahattin Eken, Sivasspor'un deplasmanına katılarak takımla birlikte başkente geldi. Başkan Eken'in takımına olan desteği devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor , sabah antrenmanının ardından 21 kişilik kafilesiyle yüksek hızlı tren le Ankara'ya seyahat etti. Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.