Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor, yeni teknik direktör olarak Ömer Erdoğan ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı. Ömer Erdoğan’a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İmza töreni 19 Aralık’ta

Sivasspor, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan için 19 Aralık Perşembe günü, 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda bir imza töreni düzenleyecek.