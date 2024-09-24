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Sivasspor Kulübü ise resmi internet sitesinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda, “ Eski futbolcu muz Hikmet Kasap'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kasap'a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullanıldı

Sivasspor ’da 1969-1970 yılları arasında forma giyen Hikmet Kadı Kasap , hayatını kaybetti . Tokat ve Sivas arasında kardeşlik köprüsü kuran Kasap, Sivas’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 76 yaşında hayatını kaybeden Kasap’ın cenazesi, Sivas Ay Yıldız Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda defnedilecek.

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