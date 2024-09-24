Torbalı Belediyesi, kırsal Şehitler Mahallesi'nde çocuklar ve gençler için yeni bir sosyal alan oluşturdu. Emekli öğretmenlerin isimlerinin yaşatıldığı bu projeyle birlikte, mahalle sakinlerine spor yapma imkanı sunulurken, alanın çevresi de yeşillendirilerek modern bir dinlenme ve spor alanı haline getirildi.

Sosyal alanın detayları

Belediyeye ait arazide yapılan çalışmalar sonucunda çim futbol, voleybol ve basketbol sahaları inşa edildi. Bu yeni sosyal alan, hem gençler hem de aileler için yeni bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Açılış törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, parkın önemine dikkat çekerek, gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için atılan bu adımın değerini vurguladı.

Emekli öğretmenlere vefa

Zübeyir Can Parkı'na emekli öğretmen Zübeyir Can’ın, basketbol ve voleybol sahalarına ise Hasan Direksiz’in isminin verilmesi, açılış töreninde duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Mahalle halkı, öğretmenlerin isimlerinin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederken, öğretmenlerin aileleri de bu anlamlı jest için Torbalı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Torbalı Belediye Başkanı'nın açıklamaları

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, açılışta yaptığı konuşmada, "Seçimler bittikten sonra 38 günde 60 mahallemize teşekkür turuna çıktık. Bugün çok mutluyuz. Zübeyir Can ve Hasan Direksiz hocalarımızın isimlerini yaşatacağımız için ayrıca mutluyuz. Sosyal tesisimiz hayırlı uğurlu olsun," dedi.

Gençler için yeni bir buluşma noktası

Yeni sosyal yaşam alanı, özellikle gençler için spor yapma ve sosyal etkileşim kurma imkanı sunuyor. Yeşil alanlar, dinlenme noktaları ve spor sahalarıyla donatılmış olan park, kısa sürede bölgenin en popüler noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor. Torbalı Belediyesi’nin bu yatırımı, hem mahalle sakinlerinden hem de katılımcılardan büyük takdir topladı.