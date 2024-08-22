Sağlık kontrolleri detaylı yapıldı

Samuel Moutoussamy'nin sağlık kontrolü, kan tetkikleri ile başladı. Ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testlerin yapılmasıyla sona erdi.

Sağlık durumu olumlu raporlandı

28 yaşındaki oyuncunun yapılan sağlık kontrolleri sonucunda herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi. Bu olumlu rapor, Moutoussamy'nin Sivasspor'daki yeni dönemine sorunsuz bir şekilde başlamasına olanak tanıdı.