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Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de ormanlık bölgede gerçekleştirilen denetimlere katıldı, vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Ekipler, asayiş uygulaması kapsamında ise 200 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kardeşler Piknik Alanı bölgesinde araç ve sürücülere yönelik denetim yaptı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekipleri, trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

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