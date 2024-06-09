Bunlar da ilginizi çekebilir

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan E.N, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Rahatsızlanan E.N, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ve 2 asker törenle anıldı

Batman'da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ve 2 asker törenle anıldı

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.