Sivas-Malatya kara yolunda meydana gelen kaza, kavun yüklü bir tırın dorsesindeki yüklerin yola savrulmasıyla sonuçlandı. Kazada yaralanan olmazken, trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi.

Kavunlar yola savruldu

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kovalı köyü mevkisinde yaşandı. Kayseri'den Sivas'a doğru seyir halinde olan 07 BIL 859 plakalı Volvo marka tır, Kovalı kavşağında hızını alamayarak viraja hızlı girdi. Tırın dorse kısmında yaşanan kırılma sonucu, dorsedeki kavun kasaları yola savruldu. Bu durum, Sivas-Malatya kara yolunda trafiğin kısa süreliğine kapanmasına neden oldu.

Vatandaşlar trafiği açmak için seferber oldu

Kaza sonrası olay yerinde bulunan diğer sürücüler ve vatandaşlar, yola saçılan kavunları temizlemek için seferber oldu. El birliğiyle yapılan temizlik çalışmaları sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı. Kazada tır sürücüsü yara almazken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, kazanın nedenine dair detaylı bir inceleme başlattı. Sürücünün hız limitlerini aşıp aşmadığı ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak soruşturma sonucunda netlik kazanacak. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza, bölgede dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.