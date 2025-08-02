Kemalpaşa Belediye Meclisi’nde yaşanan gerginlik kamuoyunun gündeminde

Kemalpaşa Belediyesi’nin son meclis toplantısında yaşanan tartışmalar, ilçe kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Belediye yönetimi tarafından yapılan açıklamada, meclis toplantılarında Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in sözünün sürekli kesildiği, yapıcı eleştiriden uzak ve provokatif tutumların sergilendiği ifade edildi.

“Meclis, kişisel şovların değil ortak aklın yeri olmalıdır”

Açıklamada, bazı meclis üyelerinin tartışma kültüründen uzak ve sürekli olarak provokasyon amaçlı hareket ettikleri belirtilirken, bu durumun hem meclisin ciddiyetini hem de kamu hizmetinin saygınlığını zedelediği vurgulandı. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in yaptığı uyarılara rağmen söz almadan konuşan ve meclis adabına aykırı davranışlarda bulunan AKP’li Meclis Üyesi Recep Tayyip Taslak, açıklamada ismen eleştirildi.

Belediye yönetimi saygıya davet etti

Belediye yönetimi tarafından yapılan açıklamada, AKP’li meclis üyesinin Kemalpaşa kültürüne ve siyasi nezakete yabancı bir tutum sergilediği ifade edilerek, kendisinin Kemalpaşa halkının iradesine saygı göstermesi gerektiği belirtildi. Aksi takdirde siyasi anlamda kalıcı bir varlık göstermesinin mümkün olmayacağı vurgulandı.

AKP İlçe Başkanı Metin Yaşar’a da yanıt verildi

Belediye Başkanlığı, AKP Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar’ın özür talebine de açıklık getirdi. Yapılan değerlendirmede, mecliste “Sen kimsin” gibi ifadelere başvuran kişinin, yalnızca Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’e değil, onun şahsında 32 bin kişinin oyuyla seçilmiş Kemalpaşa halkına hitap ettiğine dikkat çekildi. Bu bağlamda, esasen özür dilemesi gerekenin provokatif davranışlarda bulunan meclis üyesi olduğu ifade edildi.

“Kemalpaşa halkı çözüm bekliyor”

Açıklamanın devamında, Kemalpaşa Belediye Meclisi’nin geçmişte siyasi saygı sınırları içinde işleyen bir yapı olduğu hatırlatılarak, mecliste polemik değil, çözüm ve ortak akıl üretilmesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşların temsilcilerinden kavga değil; diyalog, iş birliği ve hizmet beklediği belirtildi.

Kemalpaşa’nın siyaseti nezaketle şekillenmiştir

Belediye yönetimi, Kemalpaşa siyasetinin geçmişten bugüne asgari iletişim kültürünün korunduğu bir zeminde sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, “İthal meclis üyelerinin” bu siyasi kültürü bilmeden hareket ettiği ve kişisel hırslarla ilçeyi kariyer basamağı olarak gördüğü yönünde değerlendirmelere yer verildi. Bu durumun halk tarafından da fark edildiği ve seçim sürecinde gereken cevabın sandıkta verildiği ifade edildi.

Son çağrı: Meclis ciddiyetine gölge düşmemeli

Kemalpaşa Belediyesi, tüm siyasi aktörleri halkın iradesine yakışır bir üslupla davranmaya ve seviyeli bir duruş sergilemeye davet etti. Açıklamada, “Bu seviyesiz ve saygısız tutumun karşısında durmaya devam edeceğiz” denilerek, siyasi sorumluluk çerçevesinde meclis düzeninin korunması gerektiği vurgulandı.