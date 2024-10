Sean Combs, sahne adıyla Puff Diddy, 1990'ların başından itibaren hip-hop dünyasında önemli bir etki yaratmış Amerikalı rapçi, yapımcı ve iş insanıdır. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Diddy, Bad Boy Records plak şirketini kurarak birçok sanatçının kariyerine yön vermiştir. Bu plak şirketi, Notorious B.I.G., Faith Evans ve Mase gibi isimleri müzik dünyasına kazandırmış ve hip-hop kültüründe önemli bir yer edinmiştir.

Kariyerinin zirvesi

Puff Diddy, hem sanatçı olarak hem de yapımcı olarak birçok hit şarkıya imza atmıştır. Özellikle 90 ve 2000'li yıllarda yayımlanan "I Will Be Missing You", "Can't Nobody Hold Me Down" ve "Been Around The World" gibi parçalarıyla geniş kitlelere ulaşmış ve müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştır. Zamanla, sahne adı olarak "Puff Daddy", "P. Diddy" ve son olarak "Diddy" isimlerini kullanmıştır.

Müzik kariyerinin yanı sıra Diddy, moda, alkol ve medya gibi çeşitli sektörlerde de önemli yatırımlar yapmıştır. Özellikle Ciroc votkası ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı ve moda markası Sean John ile geniş bir kitleye hitap etmiştir. İş dünyasındaki başarıları, onu sadece müziğin değil, aynı zamanda işletmeciliğin de önemli bir figürü haline getirmiştir.

Suçlamalara karşı tavrı

Son günlerde, eski sevgilisi Cassie Ventura tarafından cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıya kalan Diddy, bu suçlamaları kesin bir dille reddetmiş ve masum olduğunu savunmuştur.