Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 4. hafta maçının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun genç hakem Mehmet Türkmen hakkında yaptığı övgüler gündeme damga vurdu. Mücadelenin ardından Mourinho, "Hakem 30 yaşında, çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim" diyerek Türkmen’i tebrik etmişti.

"Ondan güzel şeyler duymak herkesi mutlu eder"

Beyaz TV'ye konuşan Mehmet Türkmen, Mourinho’nun bu sözlerinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. 32 yaşındaki hakem, "Jose Mourinho, dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri. Ondan güzel şeyler duymak herkesi mutlu eder. Sadece Mourinho'dan değil, Türk futbolunda birçok isimden duyduğum sözler beni çok mutlu ediyor," dedi. Türkmen, sahada futbolcular ve teknik direktörlerle birlikte olmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu da sözlerine ekledi.

Finalleri yönetmek istiyor

Mehmet Türkmen, kariyer hedefleriyle ilgili olarak Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası finalini yönetmeyi çok istediğini dile getirdi. Türkmen, Türk hakemliğini dünya futbolunda en iyi şekilde temsil etmek için büyük bir çaba gösterdiğini belirterek, "Türk hakemliğinin de dünya futbolunda yeri olsun istiyorum. Bu hedef doğrultusunda fizyoterapistler, psikologlar ve kondisyonerlerle çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası finallerinde görev almayı hayal ediyorum," ifadelerini kullandı.