Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Kasım ayına özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. 26 gün sürecek kampanya kapsamında TOGG T10X ve TOGG T10F modellerinde farklı peşinat tutarları ve faizsiz kredi imkanları sunuluyor.
Sıfır faizli kredi avantajı
TOGG’un Kasım kampanyasında, 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği öne çıkıyor. Enflasyon nedeniyle paranın zaman değeri dikkate alındığında, faizsiz kredi kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.
Kampanya 30 Kasım’a kadar sürecek
Kampanya bireysel ve kurumsal müşterilere özel olarak ikiye ayrılıyor.
-
Bireysel kullanıcılar: 663 bin TL peşinatla TOGG sahibi olabiliyor.
-
Kurumsal kullanıcılar: 463 bin TL peşinatla araç satın alabiliyor.
T10F modellerinde kredi seçenekleri
-
T10F V2 versiyonu: 800 bin TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz, aylık 66 bin 667 TL taksit.
-
Aynı model için 1.7 milyon TL kredi, 48 ay vade, %2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 TL ödeme.
-
Kurumsal alıcılar: 1.9 milyon TL kredi, 48 ay vade, %2,75 faiz, aylık 73 bin 644 TL ödeme.
T10X modellerinde kampanya detayları
T10X V2 versiyonunda da benzer oranlar geçerli:
-
800 bin TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz, aylık 66 bin 667 TL taksit.
-
1.7 milyon TL kredi, 48 ay vade, %2,57 faiz, aylık 71 bin 578 TL ödeme.
TOGG fiyat listesi (Kasım 2025)
|Model
|Donanım
|Fiyat (TL)
|T10X V1 RWD Standart Menzil
|1.862.000
|T10X V1 RWD Uzun Menzil
|2.172.000
|T10X V2 RWD Uzun Menzil
|2.363.000
|T10X V2 4More Obsidiyen
|3.133.641
|T10F V1 RWD Standart Menzil
|1.878.000
|T10F V1 RWD Uzun Menzil
|2.188.000
|T10F V2 RWD Uzun Menzil
|2.363.000
|T10F V2 4More
|3.133.641