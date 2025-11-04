Selahattin Demirtaş hakkında son durum ne? Tahliye edilecek mi, ne zaman?

1.7 milyon TL kredi, 48 ay vade, %2,57 faiz, aylık 71 bin 578 TL ödeme.

800 bin TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz, aylık 66 bin 667 TL taksit.

T10X V2 versiyonunda da benzer oranlar geçerli:

Kurumsal alıcılar: 1.9 milyon TL kredi, 48 ay vade, %2,75 faiz, aylık 73 bin 644 TL ödeme.

Aynı model için 1.7 milyon TL kredi, 48 ay vade, %2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 TL ödeme.

T10F V2 versiyonu: 800 bin TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz, aylık 66 bin 667 TL taksit.

Kurumsal kullanıcılar: 463 bin TL peşinatla araç satın alabiliyor.

Bireysel kullanıcılar: 663 bin TL peşinatla TOGG sahibi olabiliyor.

Kampanya bireysel ve kurumsal müşterilere özel olarak ikiye ayrılıyor.

TOGG’un Kasım kampanyasında, 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği öne çıkıyor. Enflasyon nedeniyle paranın zaman değeri dikkate alındığında, faizsiz kredi kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Kasım ayına özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. 26 gün sürecek kampanya kapsamında TOGG T10X ve TOGG T10F modellerinde farklı peşinat tutarları ve faizsiz kredi imkanları sunuluyor.

