SMA hastası Balçovalı Tunç Ailesi'nin 9 yaşındaki kızı Çağla Deniz Tunç için başlatılan kampanya başarıyla tamamlandı. Tedavisi için gerekli olan 1 milyon 800 bin dolar toplandı ve aile Dubai’deki gen tedavisi için hazırlıklara başladı. Balçova Belediyesi önünde düzenlenen kutlama etkinliği, Belediye Başkanı Onur Yiğit ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte duygusal anlar yaşandı

Balçova Belediyesi önünde gerçekleşen etkinlikte balonlar gökyüzüne uçurulurken, hem Çağla’nın tedavisine olan sevinç paylaşıldı hem de diğer SMA hastası çocuklar için umut dolu dilekler dile getirildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çağla için gösterilen dayanışmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Balçova halkı olarak Çağla’ya umut olduk. Bu sürece katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çağla’nın tedavi sürecinin de başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Ailesinin ve kendisinin her zaman yanında olacağız."

Aras bebek için de kermes düzenlendi

Etkinlikte sadece Çağla için değil, başka bir SMA hastası olan Aras bebek için de destek toplandı. Aras’ın tedavisi için bir kermes düzenlendi ve elde edilen gelirin Aras’ın tedavi masraflarına katkı sağlayacağı belirtildi. Dayanışma ruhuyla gerçekleşen etkinlikte, halkın desteği büyük yankı uyandırdı.



Çağla’nın anneannesi Fatma Aksoy, etkinlikte duygusal bir konuşma yaparak, Çağla’ya 1 buçuk yaşında SMA teşhisi konduğunu ve uzun yıllar boyunca zorlu bir tedavi süreci geçirdiklerini belirtti. “Bugün bu noktaya gelmemiz bir mucize. Destek olan herkese minnettarız,” diyen Aksoy, tüm aile adına teşekkürlerini iletti. Çağla’nın teyzesi Ayşegül Türkeli de kampanyada çocukların kumbaralarını açarak yaptıkları katkılara vurgu yaparak, “Bu, bizim için en anlamlı destektir” dedi.

Mikrop Hikmet de destek verdi

Etkinliğe “Mikrop Hikmet” adıyla tanınan şarkıcı Hikmet Durmuş da katılarak destek verdi. Hem sahne performansıyla hem de duygusal anlarıyla etkinliğe renk katan Durmuş, SMA’lı çocuklar için yapılan bu tür etkinliklerin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.