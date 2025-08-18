Çeşme’de yönetim kurulu toplantısı

SODEM Yönetim Kurulu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ başkanlığında ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lâl Denizli ev sahipliğinde Çeşme’de toplandı. Toplantıya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Hatay Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ve SODEM Genel Sekreteri Esra Kaya Erdoğan katıldı.

Çeşme’deki projeler incelendi

Toplantı kapsamında Çeşme Kent Enstitüsü Dalyan Şubesi, Park Sakız Alaçatı & Sakız Yolculuğu Sergi Alanı, Çeşme Vizyon Ofisi ve Yuvamız Çeşme Reisdere Şubesi ziyaret edildi. Yakın zamanda açılması planlanan Çeşme Afet Koordinasyon Merkezi (ÇAKOM) ve 2026 hedefli Şifne Fikir Banyosu proje alanlarında saha incelemeleri yapıldı.

Yerel Yönetimler Zirvesi gündemde

Toplantının önemli başlıklarından biri “Yerel Yönetimler Zirvesi” oldu. Zirvede, sosyal demokrat belediyelerin başarılı uygulamaları ve iyi örnekler ele alınacak; dayanışma, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedeflenecek.

Demokrasi ve dayanışma vurgusu

Toplantıda SODEM’in mevcut ve gelecek projeleri, tutuklu sosyal demokrat belediye başkanları ve gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile ilgili dayanışma çalışmaları ele alındı.

Başkan Denizli’den mesaj

Başkan Lâl Denizli, toplantıda yaptığı değerlendirmede, “Çeşme’de değerli başkanlarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Yerel yönetimlerin gücünü dayanışmadan, ortak akıldan ve halktan aldığını biliyoruz. Bugün burada sadece projelerimizi değil; mücadelemizi, kararlılığımızı ve umudu da paylaştık” dedi.