Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez resmi olarak yayımladığı sosyoekonomik seviye (SES) verileriyle İzmir’de yaşayan hanehalklarının gelir, eğitim ve meslek durumlarını mercek altına aldı. Araştırma, kentteki gelir dağılımı ve sosyal farklılıkları ortaya koyarken, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

TÜİK’in raporuna göre İzmir’deki vatandaşların yalnızca %1,2’si en yüksek sosyoekonomik seviyede yer alıyor. Buna karşın kentte yaşayanların %17,1’i alt seviyede, %15’i ise en alt seviyede bulunuyor. Yani İzmir’de her üç kişiden biri alt sosyoekonomik grupta yer alıyor ve bu durum şehrin ekonomik eşitsizlik haritasını gözler önüne seriyor.

İzmir’in Sosyoekonomik Dağılımı

Araştırmada İzmir’deki hanehalklarının dağılımı şu şekilde raporlandı:

En üst seviye: %1,2

Üst seviye: %12,4

Üst-alt seviye: %17,6

Üst-orta seviye: %18,8

Alt-orta seviye: %17,8

Alt seviye: %17,1

En alt seviye: %15,0

TÜİK, bu hesaplamayı idari kayıtlar üzerinden 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait verileri kullanarak yaptı. Çalışmada 2023 yılı referans dönem olarak kabul edildi ve 26 milyondan fazla hane için SES skorları belirlendi.

Türkiye Genelinde Durum

Ülke genelinde ise en üst seviyede bulunan hanelerin oranı %1,1 olarak kaydedildi. En büyük pay, %19,7 ile üst-orta seviyede yer aldı. En alt seviyede hanelerin oranı ise %16,7 olarak hesaplandı.

Büyükşehirlerde durum ise farklılık gösteriyor: İstanbul’da hanelerin %2,4’ü, Ankara’da ise %2,5’i en üst sosyoekonomik seviyede yer aldı. İzmir’de bu oran %1,2 ile ülke ortalamasının altında kaldı.

TÜİK’in ilk kez yayımladığı bu SES verileri, İzmir’in sosyoekonomik yapısına dair önemli ipuçları verirken, kentin gelir dağılımı ve sosyal eşitsizlikleri üzerine yapılacak çalışmalar için de temel oluşturuyor.