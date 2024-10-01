Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüste, şoförün kucağında bir çocukla seyahat ettiği görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi’nde hizmet veren 74 hat numaralı şehir içi yolcu otobüsünde, otobüs şoförünün kucağında bir çocukla seyir halindeyken görüntülenmesi, kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı.

Tepkilere neden olan görüntüler

Görüntüler, otobüsün hareket halindeyken çekildi ve şoförün kucağındaki çocuğun güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Bu durum, hem yolcular hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından ciddi bir tepkiyle karşılandı.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin güvenliği hakkında tartışmalar yeniden gündeme geldi.