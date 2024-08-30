Fenerbahçe 6 numara arayışında mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu bir sezonluğuna 2 milyon Euro bedelle kiralayacak. Anlaşmada 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Fiorentina'da forma giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için yola çıktı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe forması giydiği bir fotoğrafı paylaşarak "Amrabat’tan Çubuklu’yla büyük taraftara ilk selam" ifadelerine yer verdi.