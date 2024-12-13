ŞOK Mağazaları, 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cumartesi fırsatlarıyla alışverişseverlere büyük indirimler sunuyor. Ev eşyalarından çocuk oyuncaklarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde yapılan bu özel indirimler, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Mikrofiber yorganlardan minderli ayakkabılıklara, peluş terliklerden sevimli bebek oyuncaklarına kadar pek çok ürün, ŞOK Mağazaları'nda avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Bu dönemde yapılacak alışverişlerle, evinizi yenileyebilir veya sevdiklerinize güzel hediyeler alabilirsiniz.

14-17 Aralık tarihleri arasında ŞOK Cumartesi fırsatlarında müthiş indirimler sizleri bekliyor.

ŞOK Cumartesi fırsatları

Mikrofiber yorgan tek kişilik: 349 TL

Mikrofiber yorgan çift kişilik: 399 TL

Desenli bebek battaniyesi: 199 TL

Visco dolgulu yastık: 169 TL

Pamuklu çift kişilik battaniye: 259 TL

Ruumstore minderli düşer kapaklı ayakkabılık: 999 TL

Cam kokusuz küllük: 39,95 TL

Objevi cam gider kapağı: 29,95 TL

Bavul içi organizer set 3’lü: 149 TL

Yapay çiçek: 49,95 TL

Kadın peluş terlik: 79,95 TL

Abs büyük boy valiz lacivert: 849 TL

ŞOK’ta çocuk oyuncakları

Yarış arabası: 399 TL

Arabalı dinozor oyun seti: 79,95 TL

Metal yarış arabaları: 119 TL

Askılı makyaj çantası: 99,95 TL

Sevimli bebekler: 99,95 TL

Manav kasası sepetli: 299 TL