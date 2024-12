ŞOK mağazaları, ünlü markaların parfümleri ve makyaj ürünleriyle bu hafta oldukça iddialı bir kampanya başlattı. YSL, Chloe, Calvin Klein, Giorgio Armani gibi lüks parfüm markalarının yanı sıra, makyaj dünyasının önde gelen isimleri Maybelline ve L'Oréal’in ürünleri, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Güzellik ve şıklığı bir arada sunan bu fırsatlar, ŞOK alışverişine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Hem kendinize hem de sevdiklerinize hediye almak için bu kampanyayı kaçırmayın.

ŞOK ekstra ürünleri

Ysl libre femme edp: 3.999 TL

Chloe signature edp: 3.199 TL

Calvin Klein Be Edt: 1.199 TL

Calvin Klein IN2U kadın EDT: 1.099 TL

Giorgia Armani Si Edp: 4.900 TL

Emporio Armani Stronger Wtih you Edy: 3.499 TL

Hugo Boss Just different Edt: 2.100 TL

Davidoff Cool Water erkek EDT: 1.199 TL

Dior Suvage Edp: 4.590 TL

Tommy Hilfiger Girl Bayan/ klasik erkek Edt: 1.099 TL

ŞOK’ta makyaj ürünleri

L’oreal Paris telescopic lift maskara: 460 TL

Maybelline Nwe York Lash Sensational Yelpaze etkili black maskara: 349 TL

Maybelline New York İnstant anti age eraser kapatıcı: 399 TL

Garnier C vitamini parlak günlük UV korumalı güneş yüz kremi: 199 TL