ŞOK mağazaları, ünlü markaların parfümleri ve makyaj ürünleriyle bu hafta oldukça iddialı bir kampanya başlattı. YSL, Chloe, Calvin Klein, Giorgio Armani gibi lüks parfüm markalarının yanı sıra, makyaj dünyasının önde gelen isimleri Maybelline ve L'Oréal’in ürünleri, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Güzellik ve şıklığı bir arada sunan bu fırsatlar, ŞOK alışverişine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Hem kendinize hem de sevdiklerinize hediye almak için bu kampanyayı kaçırmayın.
ŞOK ekstra ürünleri
Ysl libre femme edp: 3.999 TL
Chloe signature edp: 3.199 TL
Calvin Klein Be Edt: 1.199 TL
Calvin Klein IN2U kadın EDT: 1.099 TL
Giorgia Armani Si Edp: 4.900 TL
Emporio Armani Stronger Wtih you Edy: 3.499 TL
Hugo Boss Just different Edt: 2.100 TL
Davidoff Cool Water erkek EDT: 1.199 TL
Dior Suvage Edp: 4.590 TL
Tommy Hilfiger Girl Bayan/ klasik erkek Edt: 1.099 TL
ŞOK’ta makyaj ürünleri
L’oreal Paris telescopic lift maskara: 460 TL
Maybelline Nwe York Lash Sensational Yelpaze etkili black maskara: 349 TL
Maybelline New York İnstant anti age eraser kapatıcı: 399 TL
Garnier C vitamini parlak günlük UV korumalı güneş yüz kremi: 199 TL