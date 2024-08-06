Anayasa Mahkemesi, Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğini ve partinin dağılmış olduğunu ilan etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvuru neticesinde, partinin kendi iç yapısında zorunlu organları oluşturmadığı ve ilk büyük kongresini yapmadığı gerekçesiyle bu karara varıldı. AYM, bu sebeplerle partinin varlığının hukuken sona erdiğine hükmetti.

Partinin malvarlığı hazineye devredildi

Partinin kapatılmasının ardından, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Gençlik Partisi'nin tüm mal varlığının Hazine'ye devredilmesine karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, oy birliği ile alındı. Bu durum, partinin daha önceki mali ve mülkiyet haklarının artık devletin denetimine geçtiği anlamına geliyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine ve kendiliğinden dağılma hali yaşandığına dair bir talepte bulunmuştu. Başsavcılık, partinin yasal zorunlulukları yerine getirmediğini belirterek, bu durumun partinin dağılmasına yol açtığını ifade etti.