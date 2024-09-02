Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün, derneğe yapılan bağışlarla at yarışı oynadığı iddiaları MASAK raporuyla gün yüzüne çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Özgünlü’nün şans oyunları için Türkiye Jokey Derneği’ne yaptığı ödemeler detaylandırıldı.

Aile üzerinden yüksek para transferleri

Rapora göre, Özgünlü’nün yüksek miktardaki para transferlerini aile bireyleri aracılığıyla gerçekleştirdiği ve bu süreçte aile üyeleri ile iş ortakları üzerinden gayrimenkul ediniminde bulunduğu belirtildi. 2023 yılında Özgünlü’nün annesi Fatma Özgünlü’nün üzerine gayrimenkul aldığı kaydedildi. Fatma Özgünlü’nün dernekte genel sekreter, babası Cemal Özgünlü’nün sayman, kardeşleri Tuğçe Soysal ve Demet Kılıç’ın ise sırasıyla denetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev aldığı görüldü. Ayrıca, aile bireyleri arasında yüklü miktarda para transferleri tespit edildi.

Şanlıurfa’daki hastalıklı köpek olayı ve yargı süreci

Özgünlü’nün Şanlıurfa’daki bir barınaktan kuduz olduğu iddia edilen köpekleri usule aykırı olarak Ankara’ya taşıdığı gerekçesiyle yargılandığı, bu nedenle Temmuz ayında gözaltına alındığı ve sonrasında tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma da bulunuyor.

12 milyon 414 bin liralık servet

Ankara 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, Özgünlü ve ailesinin derneğe yapılan bağışlarla elde ettikleri 12 milyon 414 bin liralık servetin kişisel mal varlığı ediniminde kullanıldığı ortaya çıktı.