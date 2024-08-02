Burdur'da düzenlenen belediye başkanları toplantısının ardından CHP il binasına ziyaret gerçekleştiren Genel Başkan Özgür Özel, burada Burdurlu Yusuf Çakar’dan bir yavru köpek aldı. Özel, köpeği CHP Genel Merkezi’ne götürme talimatı vererek, "Genel merkezimize Balıkesir’den bir yavru köpek gelecek zaten. Bu arkadaşımızı da yanına alalım. Adı ‘Mayıs’ kalsın" dedi.

Köpeği hediye eden Yusuf Çakar, "Üç köpeğim var. Mayıs isimli köpeğimin annesini pandemi döneminde öğrenciler bırakıp gitmişti. Diğer iki köpeğim de sahipsizdi, onları da ben sahiplendim. Son günlerde sokak hayvanları yasası çıkmasıyla birlikte köpeğimi sokağa bırakmak istemedim. Bu nedenle, en iyi çözümün onu CHP Genel Başkanımız Özgür Özel’e vermek olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.