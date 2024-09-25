Kuşadası Belediyesi’nin Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından hasta ve yaralı sokak hayvanları için hizmete aldığı hayvan ambulansı olan ‘Haybulans’ araçları, 2024 yılının ilk 9 ayında 16 bin 614 can dostun yardımına koşarak hayata tutunmasını sağladı. Ekiplerinin gösterdiği özverili çalışma, hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.

Sokaktaki canlara yaşam umudu

Hayvan dostu politikalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, sokaktaki can dostlara yaşam umudu olamaya devam ediyor. Bu kapsamda 7/24 esasına göre çalışan tam donanımlı 2 Haybulansa sahip Kuşadası Belediyesi, 2024 Ocak ayından Eylül ayına kadar geçen sürede Güvercin Masa’ya yapılan ihbarlar doğrultusunda 16 bin 614 hasta veya yaralı sokak hayvanına acil müdahalede bulundu. Durumun ciddiyetine göre Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne de götürülerek tedavi edilen can dostlar, sağlıklarına kavuşturulduktan sonra tekrar alındıkları noktalara bırakıldı. Günde ortalama 60-70 vakayla ilgilenen Haybulans ekiplerinin sokak hayvanlarının iyileşmesi için gösterdiği çabayı hayvan severler memnuniyetle karşıladı.

Kentin farklı noktalarından gelen ihbarları değerlendiren Haybulans ekipleri, son olarak Cumhuriyet, Bayraklıdede, Camiatik ve Ege mahallelerinde karnında açıklık olan, araba çarpması sonucu yaralanan ve virüs kaptığı için hastalanan kedilere tıbbi yardımda bulundu. Kedilerin Haybulans aracında görevli olan veteriner hekim tarafından tedavileri anında yapıldı. Ağzında yara bulunan bir başka kedi de Haybulans aracına alınarak Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki Kedi Tedavi Merkezi’ne götürüldü.

“Çok kısa sürede geliyorlar”

Kuşadası Belediyesi’nin haybulans hizmetinden çok memnun olduklarını belirten hayvan sever Turan Alış, “Yaşadığım bölgede ne zaman hasta veya yaralı bir sokak hayvanıyla ilgili Haybulans ekiplerine ihbarda bulunsam, 15 dakika gibi kısa bir sürede bulunduğumuz noktaya ulaşıyorlar. Bu nedenle Belediye Başkanımız Ömer Günel başta olmak üzere görev bilinci sorumluluğuyla hareket ederek sokak hayvanlarının hayatlarını kurtarmaya çalışan Haybulans ekiplerine teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.