İzmir’in Balçova ilçesinde sokak köpeğine kemerle vuran şüpheli, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası gözaltına alındı. Şüphelinin bir hastanede personel olarak görev yapan Y.Ö. olduğu tespit edildi.

Cani şüpheli gözaltına alındı

İzmir Balçova ilçesinde bir kişi, yanına yaklaşan sokak köpeğine kemerle vurdu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çevre, doğa ve hayvan hakları savunucuları tepki gösterdi.

Hayvan durum izleme ekipleri harekete geçti

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve şüphelinin Y.Ö. (61) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, Y.Ö.'yü yakalayarak Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı hareket etmekten dolayı adli ve idari işlemler başlatıldı.