Temmuz ayında kabul edilen ve sokak köpeklerine ötenazi uygulanmasını öngören yasa, Türkiye'deki sokak köpeklerinin kaderini etkiliyor. Yasa, 2028 yılına kadar tüm sokak köpeklerinin belediye barınaklarına yerleştirilmesini ve tedavi edilemeyen hastalıkları veya saldırgan davranışları olan köpeklere ötenazi uygulanmasını öngörüyor. Bu düzenleme, Türkiye genelindeki yaklaşık dört milyon sokak köpeği için büyük bir değişim anlamına geliyor.

Yeni yasanın ardından, yurt dışından köpek sahiplenme talepleri artış gösterdi. İstanbul yakınlarında bir barınak işleten hayvan hakları aktivisti Nilgül Sayar, yasa çıktıktan sonra Avrupa'ya sahiplenme taleplerinin önemli ölçüde arttığını belirtiyor. Sayar, barınağında şu an 20-25 köpeğin Avrupa'ya yola çıkmak için gün saydığını ve insanların sahiplenme için kendileriyle iletişime geçmeye devam ettiklerini ifade etti. “Uçmaya hazır yaklaşık 20-25 köpeğimiz var. İnsanlar sahiplenmek için bize ulaşmaya devam ediyor. Umarım yakında daha fazla köpek gönderebileceğiz ve hepsinin iyi yuvaları olacak” dedi.

Yurt dışına sevk süreci ve maliyetler

Sokak köpeklerinin Avrupa'ya sevk edilmesi, köpeklerin gerekli evrak ve aşılarla hazır hale getirilmesini gerektiriyor ve bu süreç 3-4 ay sürebiliyor. Bu süreç, her köpek için yaklaşık bin euro’ya mal oluyor. Türkiye'deki barınakların kapasiteleri sınırlı olduğundan, köpeklerin yurt dışında yuva bulması önemli bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Barınaklarda genellikle büyük, yaşlı ve engelli köpeklerin yuva bulması ise genellikle yıllar alıyor.

Yasa, köpeklerin barınaklarda toplanmasını öngörürken, bazı şehirler yeni barınaklar inşa etmeye hazırlanıyor. Türkiye'deki köpeklerin Avrupa'ya gönderilmesi, bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. İstanbul'dan Hollanda'ya götürülen köpeklerden Dali ve Deezi, Türkiye'deki yıllarının ardından yeni bir hayatın tadını çıkarıyor. Dali, bir arabanın çarpması sonucu bir bacağını kaybetmişti ve şu anda Hollanda'da yeni bir koruyucu ailede sahiplenilmeyi bekliyor. Deezi ise Haarlem'deki yeni evine alışmış durumda. Yeni sahibi Caroline Dieleman, “Yeni yasa güçsüz hissettiriyor. Bu yapabileceğim küçük bir şeydi. Birçok köpekten sadece bir tanesi... Ama bir tanesi hiç olmamasından iyidir” dedi.

Protestolar ve toplum tepkisi

Türkiye'de binlerce vatandaş, yeni yasayı protesto ederek sokak köpeklerine destek verdi. Bazı şirketler, ofisleri için sokak hayvanlarını sahiplenirken, bazı veterinerler sokaktan hayvan sahiplenenlere ücretsiz aşı imkanı sunuyor. Yasa karşıtı görüşler, sokak köpeklerinin kısırlaştırıldıktan sonra tekrar sokaklara bırakılması politikasının daha etkili olabileceğini savunuyor. Yeni yasayla birlikte köpeklerin sokaklardan toplanması ve yurt dışında yuva bulmaları, hem sokak hayvanları hem de bu konuda çalışan aktivistler için önemli bir gelişme olarak görülüyor.