Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın öncülüğünde düzenlenen Söke 1970 Spor Kulübü Dayanışma Gecesi, iş dünyası, spor camiası ve sporseverleri bir araya getirdi. Etkinlikte kulübün geleceğine dair umut verici mesajlar verildi ve kombine kart satışlarıyla destek çağrısı yapıldı.



Söke futbolunda yeni dönem

Söke, 27 yıl aradan sonra yeniden profesyonel futbola dönüşün heyecanını yaşıyor. İlçenin 3. Lig temsilcisi Söke 1970 SK, sezona namağlup olarak devam ediyor.

Kulüp başkanından mesaj

Söke 1970 Spor Kulübü Başkanı Mahmut Gözüaçık, altyapıdan genç oyuncular yetiştirerek milli takımlara sporcu kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Gözüaçık, "Söke halkının çocuklarına değer katmak için buradayız. Zor bir iş yapıyoruz ama Söke’nin potansiyeline inanıyoruz" dedi.

Gözüaçık ayrıca, belediye lojmanlarının yenilenmesi ve kulübe verilen destek için Söke Belediye Başkanı Arıkan’a teşekkür etti. "Bu dayanışma gecesi sadece bir yemek değil, Söke futbolunun geleceğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Arıkan’dan destek çağrısı

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, profesyonel futbolun ilçenin tanıtımı ve ekonomik hareketliliği açısından önemine dikkat çekti. Arıkan, "Yeni stat tamamlandığında takımımız burada oynayacak. Tüm giderleri Sökelilerin desteğiyle karşılıyoruz; belediye bütçesinden bir kuruş harcanmıyor" dedi.

Arıkan, Söke iş dünyasına da çağrıda bulunarak, "Bu takım hepimizin. OSB’deki firmalar başta olmak üzere, Söke’ye değer katan herkesin elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Bu gece bir başlangıç olsun" ifadelerini kullandı.