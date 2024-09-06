Söke, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir törenle kutladı. Etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı ile devam etti. Törene Söke Kaymakam Vekili İbrahim Keklik, Garnizon Komutan Vekili Nejdet Gümüş, Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül ve çeşitli siyasi parti, kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Kurtuluşun anlamı ve önemi vurgulandı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, günün anlamını anlatan bir konuşma yaptı. Başkan Vekili Gül, konuşmasında "Bugün, Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını coşkuyla kutlamak için toplandık. Bu tarih, bağımsızlık aşkıyla dolu yüreklerin zaferini ve özgürlüğün değerini bize hatırlatıyor. Söke halkı, işgale boyun eğmeyerek, vatan toprağını savunmuş ve bu kahramanlık destanı tarihe kazandırılmıştır. Atalarımız, Kuva-i Milliye ruhuyla vatanın bağımsızlığı için canlarını feda etti. Biz de bu mirası koruma ve daha ileriye taşıma sorumluluğunu taşımaya devam edeceğiz. Söke’nin bu kutsal gününü her zaman aynı heyecan ve coşkuyla kutlayacak ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Şiirler ve zeybek gösterisiyle son buldu

Konuşmanın ardından, Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Sina İşçibaşı ve Münevver Babalı tarafından şiirler okundu. Tören, Zeybek oyunları gösterisi ile sona erdi.