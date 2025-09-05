Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Söke-Kuşadası yolu üzerinde meydana gelen çökme nedeniyle yolun bir şeridi tek yönlü trafiğe kapatıldı. Ekipler bölgede bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Çökme nasıl oluştu?

Geçtiğimiz ay Söke-Kuşadası Yaylaköy mevkiinde bir tarlada yapılan kazı çalışmasının ardından yolun belirli bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökme sonrası yolun bir şeridi kullanıma kapatıldı.

Trafik düzenlemeleri yapılıyor

Yetkililer, Kuşadası’na Söke yönünden giriş yapacak sürücülerin Caferli Yolu ve Kirazlı Yolu gibi alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirdi. Trafik ekipleri ayrıca sürücüleri işaret ve yönlendirmelere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Bölgede ekipler yolun güvenli hale getirilmesi için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yolun normal trafiğe açılacağı tarih çalışmaların ilerleyişine bağlı olarak duyurulacak.