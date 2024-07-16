Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangın beşinci gününe girdi. Yangın, yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda etkili olurken, Söke OSB adeta bir yanardağ görünümüne büründü.

12 Temmuz Cuma akşamı saat 17.15'te başlayan yangın, Söke OSB'de büyük bir alana yayıldı. Fabrikanın depolama alanında bulunan tüm kağıtlar yanarak kül oldu. Yangının, bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve 23 farklı ilden gelen yangın söndürme ekipleri, yangını kontrol altına almak için gece gündüz çalışıyor. Ancak, şu ana kadar yangını tam anlamıyla söndürmek mümkün olamadı.

Ekipler mücadeleye devam ediyor

Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları, yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Yangının başladığı alanda hortumlar oluştuğu ve bu durumun söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor.

Fabrikanın zararı büyük

Yangın, fabrikanın yaklaşık 240 bin metrekarelik depolama alanında binlerce ton atık kağıdın yanmasına neden oldu. Fabrikanın tüm depolama alanı alevlere teslim olurken, ortaya çıkan yoğun duman ve alevler bölgeyi adeta bir yanardağa çevirdi.

Güvenlik önlemleri alındı

Yetkililer, yangının diğer fabrikalara sıçramaması için tüm güvenlik önlemlerini almış durumda. Ekipler, yangını en kısa sürede kontrol altına alarak bölgedeki diğer yapıların zarar görmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.