İSTANBUL (AA) - Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Demet Erdinç, böcek sokmalarının dikkate alınması gerektiğini, nadiren de olsa özellikle arı ve eşek arısı sokmalarında, ciddi alerjik reaksiyonlar görülebildiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdinç, böcek sokmalarının özellikle çocuklar için hem acı verici hem de alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini ve sivrisinek, arı, eşek arısı ve karınca ısırıklarıyla sık karşılaştıklarını belirterek, sokmanın belirtileri arasında kızarıklık, şişme, kaşıntı ve ağrı yer aldığını aktardı.

Böcek sokmalarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Erdinç, "Nadiren de olsa özellikle arı ve eşek arısı sokmalarında, ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlar durumunda çocukta nefes almada güçlük, yüzde, dudaklarda veya boğazda şişme ve hızlı nabız gibi belirtiler oluşabilir." ifadelerini kullandı.

- "İlk müdahale hayati önem taşıyor"

Erdinç, ilk müdahalenin önemine değinerek, böcek sokmasına ilk müdahalenin, sokulan bölgeyi sabun ve suyla yıkamakla başladığını vurguladı.

Sokan böcek arı olması durumunda ise iğneyi cımbızla çıkarmak yerine, kart gibi sert bir nesneyle kazıyarak çıkarılması gerektiğini ifade eden Erdinç, bu yöntemin daha fazla zehrin deri altına yayılmasını önleyeceğinin altını çizdi.

Erdinç, sokma sonrası oluşan kaşıntı ve ağrı için soğuk kompresinin etkili olabileceğine dikkati çekerek, "Bazı durumlar profesyonel tıbbi yardım gerektiriyor. Şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri, solunum güçlüğü, yutkunma zorluğu, şiddetli veya yayılan kızarıklık ve şişme gibi belirtiler gösteren çocukların acilen doktora başvurması gerekiyor." açıklamasını yaptı.



Erdinç, şu önerilerde bulundu:



"Bol giysiler tercih edin, açıkta kalan cilt bölgelerine böcek kovucu sürün, dışarıda yiyecek ve içeceklerle dikkatli olun, özellikle tatlı içecekler arıları çekebilir ve çocukların oyun oynadığı alanları düzenli olarak kontrol edin, özellikle arı kovanlarına karşı. Herhangi bir şüphe durumunda ise doktora başvurmak en güvenli yaklaşımdır."