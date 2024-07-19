Pamuk üreticilerini ilgilendiren son gelişmeler doğrultusunda yapılan haftalık kontrollerde, pamuk zararlılarının takibi için önlemler alındı.

Mücadele vurgusu yapıldı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk tarlalarına astıkları monitör tuzaklarını kontrol ederek zararlı böceklerin varlığını tespit etmeye çalıştı. Yapılan kontrollerde, pamuk bitkilerine zarar veren ve dökülmelere neden olan zararlılarla ilgili uyarılarda bulunan yetkililer, pamuk üreticilerinin bu konuda gerekli önlemleri alarak mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Üretim sahalarında genel zararlı kontrolleri titizlikle yapılmakta ve ekonomik zarar eşiği göz önünde bulundurularak teknik talimatlar doğrultusunda mücadele edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.