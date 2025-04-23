23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yılı, Söke'de resmi törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikler, öğrencilerin ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Törenler Cumhuriyet Meydanı’nda başladı

Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören gerçekleştirildi.

Protokol ve vatandaşlar bir aradaydı

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“23 Nisan sıradan bir bayram değil”

Törende konuşan Kocagözoğlu Ortaokulu öğretmeni Zeynep Karul, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda milli iradenin temsili olduğunu vurguladı. Karul, “Bu bayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanıdır” dedi.

Gösteriler ve ödül töreni büyük beğeni topladı

Törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sahnelendi. Söke Halk Eğitim Merkezi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Mavi Sanat Merkezi ekiplerinin performansları izleyicilerden alkış aldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.