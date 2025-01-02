Aydın’ın Söke ilçesinde, Alzheimer hastası 87 yaşındaki Emine Özkan, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayın detayları
Aydın’ın Söke ilçesinde, Atatürk Mahallesi Selvi Sokak’ta yaşanan trajik olayda, Alzheimer hastası 87 yaşındaki Emine Özkan, apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden dengesini kaybederek yere düştü.
Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda, Özkan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenaze morga kaldırıldı
Emine Özkan’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.