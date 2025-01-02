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Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Emine Özkan’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda, Özkan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde, Alzheimer hastası 87 yaşındaki Emine Özkan, üçüncü kat taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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