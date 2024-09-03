Söke'de Eski Otogar Alanı Yıkılıyor Hangi Projeler Için Adım Atıldı

Söke Belediyesi, uzun yıllar ilçeye hizmet eden eski otogar alanında önemli bir dönüşüm sürecini başlattı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın talimatıyla, eski otogar bölgesindeki atıl durumdaki dükkanların ve boşaltılan mekanların yıkımına başlandı. Yeni otogarın yapımının ardından kullanılmayan bu alan, şehre kazandırılacak projeler için temizleniyor.

Yıkım işlemleri, eski otogardaki dükkanlar ve minibüs firmalarına ait boşaltılmış alanlarda sürdürülüyor. Söke Belediyesi, bu çalışmalarla birlikte alanın daha güvenli ve temiz bir hale getirilmesini hedefliyor. Yıkımın ardından, alanın Söke’nin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi planlanıyor ve bölgenin çehresini önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.

Başkan Arıkan’dan açıklama

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eski otogar alanındaki atıl dükkanlar uzun süredir şikayet konusu oluyordu. Bu alanın temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yıkım çalışmalarına başladık. Söke’yi daha yaşanabilir ve modern bir ilçe yapmak için projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler ve dönüşüm süreci

Eski otogar alanının dönüşüm sürecinin ilk adımı olarak, 6 Eylül’de büyük bir kurtuluş konseri düzenlenecek. Konser, alanın kent meydanı ve etkinlik alanına dönüşümünün bir parçası olarak planlanıyor. Etkinlikte, son dönemin ünlü isimlerinden Semicenk sahne alacak.