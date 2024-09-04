Aydın’ın Söke ilçesinde, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle riske dayalı gıda işletmelerinde yapılan denetimlerde, gıda güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurlar mercek altına alındı. Ekipler, işletmelerin hijyen şartlarını ve üretim süreçlerini detaylı bir şekilde inceledi.

Gıda güvenliği için sürekli denetim

Yetkililer, bu denetimlerin tüketici sağlığını güvence altına almak ve gıda güvenliği standartlarını korumak amacıyla düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Denetimlerde, işletmelerin gıda güvenliği kurallarına uygunluğuna ve hijyen koşullarına dikkat çekildi. Özellikle üretim süreçlerinde meydana gelebilecek sağlık riskleri üzerinde duruldu.

Tüketici sağlığı için kritik adımlar

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tür denetimlerle tüketici sağlığını tehdit edebilecek unsurları tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı hedefliyor. Denetimlerin sonuçlarına göre, hijyen standartlarına uymayan işletmelere yönelik yaptırımların uygulanabileceği bildirildi.