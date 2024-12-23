Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan gıda denetim seferberliği, Söke ilçesinde riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri kapsadı. Denetimler, halk sağlığını tehdit edebilecek gıda güvenliği risklerini önlemeyi hedefliyor.

Denetimler aralıksız devam ediyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki gıda satış yerleri, toplu tüketim alanları ve üretim tesislerinde düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek işletmeleri denetledi.

Gıda güvenliği risklerine karşı tedbir

Yapılan denetimlerin amacı, işletmelerdeki gıda hijyen şartlarının, saklama koşullarının ve üretim süreçlerinin uygunluğunu kontrol etmekti. Denetimler, halk sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir riskin önüne geçilmesi için detaylı bir şekilde yapıldı.

Yasal düzenlemelere uyum sağlanıyor

Denetimler sırasında işletmelerin yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edildi. Ekipler, gıda güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alırken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.