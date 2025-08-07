Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, halkla doğrudan temas kurduğu saha ziyaretlerine Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti. Mahalledeki sorunları yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, mahalle muhtarı Özay Dağhan ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında özellikle çocukları ve aileleri sevindiren iki önemli projenin müjdesini verdi. Belediye olarak önümüzdeki süreçte 4-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz bir oyun odası kurulacağını açıklayan Ünsal, aynı zamanda mahalledeki parka paten pisti yapılacağını duyurdu.

"Çocuklar Bizim En Değerli Varlığımız"

Başkan Ünsal, çocuklar için fırsat eşitliği yaratmanın en temel görevlerinden biri olduğunu vurguladı:

“Cumhuriyet Mahallemizde, özellikle çocuklarımızın sosyal gelişimlerini destekleyecek projeler geliştiriyoruz. Kuracağımız oyun odası, yalnızca bir oyun alanı değil; onların güvenli, konforlu ve destekleyici bir ortamda büyümesine katkı sağlayacak. Paten pistiyle de gençlerimiz için sportif, eğlenceli bir alan oluşturacağız.”

Ücretsiz Oyun Odası Geliyor

Karşıyaka Belediyesi, mahalle merkezi binasında modern ve konforlu bir oyun odası kuracak. Buradan 4-6 yaş arasındaki çocuklar tamamen ücretsiz şekilde yararlanabilecek. Mevcut mahalle merkezi ise aynı bölgedeki başka bir binaya taşınarak burada kadınlara yönelik kurslar ve etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Mahalleye Yeni Paten Pisti ve Eksiklere Çözüm

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki parkta gençlerin kullanımı için yeni bir paten pisti yapılacak. Ayrıca pazar yerinde tespit edilen eksiklikler belediye ekipleri tarafından kısa sürede giderilecek.

Başkan Ünsal: “Karşıyaka’yı Birlikte Dönüştürüyoruz”

Başkan Yıldız Ünsal, mahallelerdeki tüm çalışmaları katılımcı bir yönetim anlayışıyla sürdürdüklerini vurguladı:

“Göreve geldiğimiz günden beri kentimizin her köşesine eşit hizmet ulaştırmak için çalışıyoruz. Mahallelerimizi adım adım dolaşıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi’nde de talepleri dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kenti birlikte dönüştürüyoruz.”