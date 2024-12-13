Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, okul kantinleri ve yemekhanelerinde çalışan personele yönelik hijyen eğitimi düzenledi.

Yetkililer, eğitimde gıda hijyeninin yanı sıra, okullarda kullanılan malzemelerin doğru şekilde temizlenmesi ve muhafaza edilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

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İlçedeki okullarda sağlıklı ve hijyenik bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitim okul çalışanlarının gıda güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlarken, okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde sunulan yemeklerin sağlık açısından daha güvenilir olmasının hedeflendiği eğitimlerin devam edeceği belirtildi. 

Kaynak: İHA