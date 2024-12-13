Aydın’ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tralleis Antik Kenti, turizme kazandırılma yolunda önemli adımlar atıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çevre düzenleme projesi tamamlanarak onaylandı ve gerekli ihale süreci başarıyla gerçekleştirildi. Antik kentin 2025 yılında ziyarete açılması hedefleniyor.

Tarih ve kültürün buluşma noktası

Tralleis, MÖ 3. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyor. İlk yerleşim izlerinin Hitit dönemine kadar dayandığı düşünülen antik kent, antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir merkez oldu. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan kalıntılar arasında antik tiyatro, agora ve su kemerleri gibi yapılar dikkat çekiyor. Bu yapıların, Tralleis’in bir dönem bölgenin en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olduğunu kanıtladığı belirtiliyor.

Turizm için kritik adımlar

Tralleis Antik Kenti’nin turizme kazandırılması için çevre düzenleme projeleri tamamlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Tralleis’in turizme açılması için gerekli ihaleyi gerçekleştirdik. Bu süreçte çevre düzenlemesi tamamlandı. 2025 yılında antik kentin kapılarını ziyaretçilere açarak Aydın’ın kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz."

Aydın’ın turizm potansiyeline katkı

Tralleis Antik Kenti’nin ziyarete açılması, Aydın’ın turizm potansiyelini artırması bekleniyor. Ege Bölgesi’nde Efes ve Milet gibi antik kentlerin yanında Tralleis’in de kültürel turizme katkıda bulunacağı düşünülüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tralleis’in çevresindeki sosyal ve turistik altyapının da geliştirilerek ziyaretçilere daha konforlu bir deneyim sunmayı planlıyor.