Aydın'ın Söke ilçesinde, pamuk hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki pamuk üretimini artırmak amacıyla pamuk hasat makinelerini denetledi.

Söke, önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda, yerel tarım yetkilileri, çiftçilerin makinelerini daha etkili bir şekilde kullanabilmesi için denetim çalışmalarına hız verdi. Denetimlerde, pamuk hasat makinelerinin teknik durumları, güvenlik standartları ve işletme verimlilikleri titizlikle incelendi.

Ayrıca, denetim sırasında çiftçilere hasat sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler verildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin tarımsal üretkenliği artırma hedefi doğrultusunda büyük önem taşıdığını belirterek, tarımsal faaliyetlerde verimliliğin sağlanması için denetimlerin süreceğini vurguladı.