Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Karacahayıt Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazasında 35 yaşındaki Oğuz Kamacı hayatını kaybetti. Olay, Kamacı’nın traktörüyle dağ yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza anında kalp krizi şüphesi

Edinilen bilgilere göre, Kamacı’nın traktörünün devrilmesi sonucu ağır yaralandığı ve kazadan kısa süre önce eşini arayarak rahatsızlandığını belirttiği öğrenildi. Kazanın, Kamacı’nın kalp krizi geçirmesi nedeniyle mi yoksa başka bir sebepten mi gerçekleştiği hakkında kesin bilgiye ulaşılamadı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Aile ve mahalle halkı derin üzüntü içinde

Kamacı’nın ani ölümü, ailesi, yakınları ve mahalle halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Karacahayıt Mahallesi’nin sevilen çiftçilerinden olan Kamacı’nın dört çocuk babası olduğu belirtildi.