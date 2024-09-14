Türk rap müziğinin yükselen yıldızı Çakal, 15 Eylül'de İzmir'de Oğuzhan Özkaya Eğitim Yelki Kampüsü'nde unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. OZYFST 2024 kapsamında sahne alacak olan sanatçı, hayranlarına enerjik performansı ve özel şarkılarıyla dolu bir gece sunacak.

Çakal’dan İzmir’e özel performans

Son dönemde Türkçe rap müziğinde adından sıkça söz ettiren Çakal, İzmir’deki sahnesiyle büyük bir coşku yaşatacak. Rap tutkunlarının merakla beklediği bu gecede, sanatçı en sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicilerine keyifli anlar yaşatacak. Çakal, sahne enerjisi ve etkileyici şovlarıyla İzmir’de bir kez daha fark yaratmaya hazırlanıyor.

OZYFST 2024, Çakal’ın dinamik performansıyla rap tutkunları için unutulmaz bir gece sunacak. Rap müziği sevenlerin kaçırmaması gereken bu etkinlik, İzmir'deki festival coşkusunu doruğa çıkaracak.