20 Temmuz itibarıyla ŞOK marketlerinde teknoloji severleri sevindirecek bir kampanya başlıyor. Tesla Teknoloji iştiraki olan Quadro markasına ait çift ekranlı dizüstü bilgisayarlar, standart dizüstü bilgisayarlar ve tümleşik bilgisayarlar ŞOK’un aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. Bu hafta sonu teknoloji meraklıları, ŞOK marketlerde uygun fiyatlarla sunulan çeşitli bilgisayar ve aksesuarları bulma fırsatına sahip olacak.

Çift ekranlı dizüstü Bilgisayar: Quadro DS1630

Quadro DS1630 modeli, çift ekranlı dizüstü bilgisayar deneyimini uygun fiyatla sunarak dikkat çekiyor. Genellikle Asus gibi büyük markaların ürünlerinde gördüğümüz bu özellik, Quadro DS1630 ile daha erişilebilir hale geliyor. İşte Quadro DS1630’un başlıca özellikleri:

İşlemci: Intel Core i7-1050H

Intel Core i7-1050H Depolama: 512GB SSD

512GB SSD RAM: 16GB DDR4

16GB DDR4 Ana Ekran: 16 inç IPS ekran

16 inç IPS ekran İkincil Ekran: 14 inç dokunmatik ekran

14 inç dokunmatik ekran Fiyat: 37,199 TL

Daha modern donanım seçeneği: Quadro Novabook XU16127

Daha güncel donanım arayanlar için Quadro Novabook XU16127 modeli de ŞOK marketlerinde satışa sunulacak. Bu model, Intel Core i7-1265U işlemcisi ve diğer modern bileşenleri ile öne çıkıyor. Quadro Novabook XU16127’nin özellikleri ise şöyle:

İşlemci: Intel Core i7-1265U

Intel Core i7-1265U Ekran: 15.6 inç

15.6 inç RAM: 16GB DDR4

16GB DDR4 Depolama: 512GB SSD

512GB SSD Fiyat: 20,599 TL

Teknoloji ürünlerinde fırsatlar

ŞOK marketlerinin aktüel ürünler kataloğunda yalnızca dizüstü bilgisayarlar değil, aynı zamanda monitörler, klavyeler ve fareler de uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Teknoloji severler, bu hafta sonu ŞOK marketlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarına uygun ürünleri avantajlı fiyatlarla temin edebilirler.