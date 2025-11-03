Son günlerde sosyal medya ve teknoloji platformlarında dolaşan bilgilere göre, Türkiye'de satılan hazır toplanmış bilgisayar sistemlerine %20 civarında bir TRT bandrolü uygulanabileceği konuşuluyor. Bu iddia, özellikle hazır sistem toplayıp satan firmaları ve bu sistemleri tercih eden son kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

TRT bandrolü nedir ve kapsamı genişledi mi?

TRT bandrolü, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca, televizyon yayınlarını alabilen her türlü cihazdan alınan bir tür katkı payı/vergisidir. Daha önce cep telefonları, televizyonlar ve bazı multimedya cihazlarını kapsayan bu uygulamanın kapsamı, daha önceki düzenlemelerle bilgisayar ve tabletleri de içine alacak şekilde genişletilmişti.

İddialar, bu bandrol uygulamasının, özellikle internete bağlanabilen ve görsel/işitsel yayınları oynatabilen hazır oyuncu bilgisayarları özelinde, montajlanmış sistemlere uygulanacağı yönünde yoğunlaşıyor.

%20 etkisi ve pazarın tepkisi

Teknoloji yorumcuları tarafından dile getirilen tahminlere göre, eğer bu bandrol uygulaması resmiyet kazanır ve %20 oranında uygulanırsa, hazır sistemlerin nihai satış fiyatlarında en az bu oranda bir artış yaşanması kaçınılmaz olacak.

Bu durum, yalnızca tüketici fiyatlarını değil, aynı zamanda hazır sistem üreten ve satan şirketlerin maliyet yapılarını da derinden etkileyecektir. Dahası, bazı yorumcular, bu uygulamanın, kendi parçalarını alıp sistemi kendisi toplayan tüketicilere karşı bir haksız rekabet yaratabileceği endişesini taşıyor.

Toptancılar ve ithalatçılar için yeni yükümlülükler

Eğer bu düzenleme hayata geçerse, hazır sistem imalatçıları ve ithalatçıları, ürünlerini piyasaya sürmeden önce bu bandrol ücretini ödeme ve cihazlarına bandrolü yapıştırma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacak. Bu da lojistik ve bürokratik süreçlerin karmaşıklığını artırabilir.

Şu an için bu iddiaların resmi olarak doğrulanmış bir yasal dayanağı olup olmadığı net değil. Sektör, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak resmi bir açıklamayı bekliyor. Tüketicilerin ve sektörün gözü kulağı, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çıkacak resmi tebliğlerde olacak.