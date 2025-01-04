Manisa’nın Soma ilçesinde, toplu taşıma alanında önemli bir ilk yaşandı. 38 yaşındaki Derda Aktaş, büyük araçlara olan ilgisiyle şoförlük mesleğine adım attı ve Soma Özel Halk Otobüsleri’nde şoförlük yapmaya başladı.

Büyük araçlara merak ve şoförlük mesleği

2021 yılından bu yana özel bir rehabilitasyon merkezinde şoförlük yapan Derda Aktaş, büyük araçlara olan ilgisiyle otobüs ve kamyon ehliyeti almayı tercih etti. Aktaş, SRC ve psikoteknik belgelerini tamamladıktan sonra Soma özel halk otobüslerinde şoförlük yapmaya karar verdi.

Aktaş, "Büyük araçlara uzun zamandır merakım vardı. Bu nedenle ehliyetlerimi aldım ve rehberlik alanında da deneyim kazandım. Soma özel halk otobüslerinde alım ilanını görünce bu alana geçiş yapmaya karar verdim" dedi.

Kooperatif Başkanı ve mesai arkadaşlarından destek

Soma Özel Halk Otobüsleri Başkanı Emin Kurban, Derda Aktaş’ın şoförlük mesleğine geçişini olumlu şekilde değerlendirdi. Kurban, "Derda Aktaş işine olan disiplini ve sevgisiyle büyük takdir topluyor. Kadınların ulaşım sektöründe başarılı olabileceğini somut bir şekilde gösteriyor" diye konuştu.