Edinilen bilgilere göre, Elperek Mahallesi’nde bulunan Elbirlik İlkokulu’nda saat 13.30 sıralarında teneffüse çıkan öğrenci, bahçede dolaşırken başını korkuluk demirlerinin arasına sıkıştırdı. Öğretmenlerin ilk müdahaleleri işe yaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

Kısa sürede okula ulaşan itfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla korkuluk demirlerini keserek öğrenciyi sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen öğrenci, herhangi bir yara veya darbe almamış olduğu için tedaviye gerek kalmadan güvenli bir şekilde ailesine teslim edildi.

Olay, okul bahçesinde kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu ancak hızlı müdahale sayesinde üzücü bir durum yaşanmadı.